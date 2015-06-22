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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 17:56 BJT

香港个股：港交所重申深港通将于今年内启动--主席

路透香港6月22日 - 香港交易及结算所（港交所） 主席周松岗周一称，深港通将于今年内启动。

周松岗在港交所上市十五周年志庆酒会上重申上述观点。

而港交所行政总裁李小加亦表示，深港通的准备工作正按计划进行。但二人没有给出深港通启动日期。

深港通是继去年11月启动的上海与香港股市互联互通（沪港通）后，中国资本市场开放另一项重要举措。（完）

(编译 雷美珍；审校 毕晓雯)

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