路透基点：新濠博亚(澳门)17.5亿美元贷款一般银团阶段将结束--TRLPC

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新濠博亚 (澳门)股份有限公司至多17.5亿美元额度的一般银团阶段将于本周结束， 额度分配也将很快敲定。 消息人士称，签署日期将在决定额度分配后确定。 其中一位消息人士称，该交易将在6月底之前尘埃落定。新濠博亚(澳 门)在6月19日递交给港交所的文件中表示，计划在6月29日前后全数动用 贷款额度。 贷款包括5亿美元六年期分期偿还定期贷款和10亿美元五年期循环贷 款。循环贷款拥有绿鞋条款，规模可增加2.5亿美元。 澳新银行(ANZ)、美银美林、中国银行澳门分行和德意志银行新加坡 分行担任牵头行兼簿记行。 所得资金用于为建设澳门综合度假区新濠天地(City of Dreams)的未 偿还贷款提供再融资及用于一般企业用途。 交易于6月1日当周进入一般银团阶段。 利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。牵头行方面 ，承贷1亿美元或以上的获前端费200个基点，承贷7,500万-9,900万美元 的获前端费175个基点。另外，承贷5,000万-7,400万美元为主办行，获前 端费150个基点；承贷3,000万-4,900万美元为安排行，获前端费125个基 点；承贷低于3,000万美元为经理行，获前端费100个基点。 新濠博亚(澳门)为新濠博亚娱乐有限公司子公司MCE Finance的主要 运营公司，持有澳门的六个博彩专营权之一。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-