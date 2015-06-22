路透基点：新濠博亚(澳门)17.5亿美元贷款一般银团阶段将结束--TRLPC

路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新濠博亚 (澳门)股份有限公司至多17.5亿美元额度的一般银团阶段将于本周结束， 额度分配也将很快敲定。 消息人士称，签署日期将在决定额度分配后确定。 其中一位消息人士称，该交易将在6月底之前尘埃落定。新濠博亚(澳 门)在6月19日递交给港交所的文件中表示，计划在6月29日前后全数动用 贷款额度。 贷款包括5亿美元六年期分期偿还定期贷款和10亿美元五年期循环贷 款。循环贷款拥有绿鞋条款，规模可增加2.5亿美元。 澳新银行(ANZ)、美银美林、中国银行澳门分行和德意志银行新加坡 分行担任牵头行兼簿记行。 所得资金用于为建设澳门综合度假区新濠天地(City of Dreams)的未 偿还贷款提供再融资及用于一般企业用途。 交易于6月1日当周进入一般银团阶段。 利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。牵头行方面 ，承贷1亿美元或以上的获前端费200个基点，承贷7,500万-9,900万美元 的获前端费175个基点。另外，承贷5,000万-7,400万美元为主办行，获前 端费150个基点；承贷3,000万-4,900万美元为安排行，获前端费125个基 点；承贷低于3,000万美元为经理行，获前端费100个基点。 新濠博亚(澳门)为新濠博亚娱乐有限公司子公司MCE Finance的主要 运营公司，持有澳门的六个博彩专营权之一。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)