路透基点：台湾福贞控股首次7,000万美元的银团贷款展开筹组--TRLPC

路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾上市公司福贞控股首次的银团贷款为7,000万美元五年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行玉山银行展开筹组。

贷款分为等额的两部分。福贞控股为A部分借款人，子公司Joubert Holdings Ltd及山东福贞为B部分借款人。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码198个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，借款人将支付超出部分。

这笔无担保贷款宽限期为三年，之后分九期每季不等额偿还：5% (第1-8期)及60%(第9期)。

福贞控股CEO为保证人。银行回覆期限为7月底。