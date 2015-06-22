路透基点：台湾福贞控股首次7,000万美元的银团贷款展开筹组--TRLPC

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾上市公司福贞控股首次的银团贷款为7,000万美元五年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行玉山银行展开筹组。
贷款分为等额的两部分。福贞控股为A部分借款人，子公司Joubert Holdings Ltd及山东福贞为B部分借款人。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码198个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，借款人将支付超出部分。
这笔无担保贷款宽限期为三年，之后分九期每季不等额偿还：5% (第1-8期)及60%(第9期)。
福贞控股CEO为保证人。银行回覆期限为7月底。
资金用于再融资及营运资本。(完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-