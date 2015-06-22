马来西亚期市：棕榈油期货降至三周低点，因出口数据平平凸显需求的不确定性

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透吉隆坡6月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至逾三周最低，因马币小升，以及本月前20天出口不振，暗示需求萎缩。
船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量较前月同期小增0.4%至1,074,410吨
据另一家船货调查机构SGS，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量较前月同期增3.3%至1,081,734吨。
吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说：“上个月出口非常强劲。我们不知道需求会不会萎缩，尤其是本月的最后十天。这点非常不确定。”
该交易员还表示，产出需要放缓以降低库存，因后者已经升至六个月高位224万吨。
9月棕榈油期货 收跌0.8%，报每吨2,220马币(林吉特)。盘中一度触及2,218马币的5月29日以来最低。
市场成交相对清淡，因中国市场逢假期休市。总成交量仅为29,382口，低于日均值35,000口。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油价格可能会瞄准2,216马币的目标价，但在2,250马币处会遭遇强劲阻力。(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
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