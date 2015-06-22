东南亚股市：泰国股市反弹脱离两周低位，印尼股市走跌

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透曼谷6月22日 - 泰国股市周一反弹，受益于航空和旅游相关类股的空头回补买盘，其他东南亚股市大多也都上涨，与亚洲股市趋势一致，因市场寄望希腊就债务问题达成协议。
泰国股市SET指数 收高0.8%，从上周五触及的逾两周收盘低点反弹。有77亿股易手，接近过去30个交易日的全天交易量均值。
泰国股市的投资者买入酒店类股，Minor International 上涨3.6%，此前泰国表示没有中东呼吸综合征(MERS)新病例，上周该国报告发现首宗MERS病例。
印尼股市综合指数 逆势下跌0.5%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 396.06 2.35 +0.60 -3.58 410.77
新加坡 3315.13 14.17 +0.43 -1.49 3365.15
马来西亚 1732.76 10.99 +0.64 -1.62 1761.25
泰国 1504.06 12.60 +0.84 +0.43 1497.67
印尼 4959.25 -25.75 -0.52 -5.12 5226.95
菲律宾 7609.14 7.97 +0.10 +5.24 7230.57
越南 594.08 9.38 +1.60 +8.88 545.63
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-