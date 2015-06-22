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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 18:56 BJT

东南亚股市：泰国股市反弹脱离两周低位，印尼股市走跌

路透曼谷6月22日 - 泰国股市周一反弹，受益于航空和旅游相关类股的空头回补买盘，其他东南亚股市大多也都上涨，与亚洲股市趋势一致，因市场寄望希腊就债务问题达成协议。

泰国股市SET指数 收高0.8%，从上周五触及的逾两周收盘低点反弹。有77亿股易手，接近过去30个交易日的全天交易量均值。

泰国股市的投资者买入酒店类股，Minor International 上涨3.6%，此前泰国表示没有中东呼吸综合征(MERS)新病例，上周该国报告发现首宗MERS病例。

印尼股市综合指数 逆势下跌0.5%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 396.06 2.35 +0.60 -3.58 410.77

新加坡 3315.13 14.17 +0.43 -1.49 3365.15

马来西亚 1732.76 10.99 +0.64 -1.62 1761.25

泰国 1504.06 12.60 +0.84 +0.43 1497.67

印尼 4959.25 -25.75 -0.52 -5.12 5226.95

菲律宾 7609.14 7.97 +0.10 +5.24 7230.57

越南 594.08 9.38 +1.60 +8.88 545.63

(完)

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