亚洲橡胶：在清淡交投中小跌，上海期胶市场休市

路透东京6月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一小跌，因日圆在盘初走坚促使清淡的市场中出现一波卖盘。上海期胶市场今天休市，加之近月合约本周稍晚将到期，造成市场成交清淡。

TOCOM-11月期胶 <0#2JRU:>收低1.7日圆或0.7%，报每公斤227.5日圆。

6月期胶合约将在周三到期。

Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida说：“卖压在盘初占据主导，因日圆走强。”

美元兑日圆在亚洲早盘处在守势，报122.77日圆左右，不过稍后扳回失地，反弹至123.11附近。

Yoshida还表示：“东京市场今天十分清淡，指标合约在非常狭小的区间内交投，因中国市场逢假期休市，且投资者对后市的看法存在分歧。”

“如果看下200日移动均线，仍然显示上行趋势。但合约短期内料将承压，直至触及220日圆。”

新加坡商品交易所(SICOM)-7月橡胶合约 上涨0.8美分，最新报每公斤158.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>