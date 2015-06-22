国际油市：亚洲燃料油升水小涨，但流动性降低

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透新加坡6月22日 - 亚洲燃料油市场周一小幅反弹，因南亚需求在巴基斯坦的需求带动下似有改善，不过交易流动性降至三周低点。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨0.2美元至每吨5.66美元。
周一只有四笔交易达成，远低于上周五的17笔，并创5月29日以来最低。
周一的一份投标文件显示，巴基斯坦国有石油公司正在寻购84万吨、8月至10月装运的汽油和燃料油，该公司在继续努力满足夏季国内大涨的需求。
有交易商周一表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3万吨180-cst燃料油，船期在7月7-9日，装运地点坎德拉港，买方为Gulf Petrochem，价格为较新加坡现货报价每吨贴水约29美元。
现货交易方面，有四笔交易达成。
维多向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油，船期7月12-16日，价格为每吨353美元。
壳牌向摩科瑞售出2万吨380-cst燃料油，船期7月7-11日，价格为每吨357美元。
中国航油(新加坡)向摩科瑞售出2万吨380-cst燃料油，船期7月7-11日，价格为每吨357美元。
道达尔向维多售出2万吨380-cst燃料油，船期7月7-11日，价格为较新加坡现货报价每吨升水1美元。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)
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