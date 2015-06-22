国际油市：亚洲柴油现货价差小升，受益于东非的现货需求

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透新加坡6月22日 - 亚洲柴油现货价差周一连续第三个交易日小升，行业消息人士称因来自东非的现货需求支撑基本面。
路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货价差小升0.04美元至每桶负0.58美元。
一份招标文件显示，坦桑尼亚油品进口商求购逾36万吨油品，其中近67%是中质馏分油。
交易员表示此前肯尼亚曾进行采购。肯尼亚的采购防止了柴油价格因供给增长而出现进一步下滑。
不过柴油仍然供给过剩，联合石化计划将总计10.5万吨的柴油船货从中国运至新加坡。
有交易员称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能已出售6.5万吨船期为7月24-26日、含硫500ppm柴油给维多，价格是每桶较中东报价升水1.45至近2美元。
其中一位交易员表示，该交易可能以接近每桶升水1.50美元的价格达成，不过未能确认。
交易员表示，MRPL还出售4万吨、船期7月19-21日的航煤给维多，每桶较新加坡报价贴水1.55至1.45美元。不过这也未能确认。
另有交易员表示，台湾中油出售7-12月的航煤船货，该定期供给合同或对市场构成压力，因地区供给依旧充足。
新加坡现货市场交易方面：
道达尔以每桶较7月8-14日新加坡平均报价贴水0.60美元的价格，从 Winson Oil买入总计15万桶船期为7月13-17日的含硫500ppm柴油。
BP以每桶73.75美元的价格，从联合石化买入总计15万桶船期为7月7-11日的含硫500ppm柴油。
托克以每桶较7月6-10日新加坡平均报价贴水0.70美元的价格，从嘉能可买入总计15万桶船期为7月7-11日的含硫500ppm柴油。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.60美元的价格向道达尔卖出25万桶船期为7月7-11日的含硫500ppm柴油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 白云)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-