国际油市：亚洲柴油现货价差小升，受益于东非的现货需求

路透新加坡6月22日 - 亚洲柴油现货价差周一连续第三个交易日小升，行业消息人士称因来自东非的现货需求支撑基本面。

路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货价差小升0.04美元至每桶负0.58美元。

一份招标文件显示，坦桑尼亚油品进口商求购逾36万吨油品，其中近67%是中质馏分油。

交易员表示此前肯尼亚曾进行采购。肯尼亚的采购防止了柴油价格因供给增长而出现进一步下滑。

不过柴油仍然供给过剩，联合石化计划将总计10.5万吨的柴油船货从中国运至新加坡。

有交易员称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能已出售6.5万吨船期为7月24-26日、含硫500ppm柴油给维多，价格是每桶较中东报价升水1.45至近2美元。

其中一位交易员表示，该交易可能以接近每桶升水1.50美元的价格达成，不过未能确认。

交易员表示，MRPL还出售4万吨、船期7月19-21日的航煤给维多，每桶较新加坡报价贴水1.55至1.45美元。不过这也未能确认。

另有交易员表示，台湾中油出售7-12月的航煤船货，该定期供给合同或对市场构成压力，因地区供给依旧充足。

新加坡现货市场交易方面：

道达尔以每桶较7月8-14日新加坡平均报价贴水0.60美元的价格，从 Winson Oil买入总计15万桶船期为7月13-17日的含硫500ppm柴油。

BP以每桶73.75美元的价格，从联合石化买入总计15万桶船期为7月7-11日的含硫500ppm柴油。

托克以每桶较7月6-10日新加坡平均报价贴水0.70美元的价格，从嘉能可买入总计15万桶船期为7月7-11日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.60美元的价格向道达尔卖出25万桶船期为7月7-11日的含硫500ppm柴油。(完)

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