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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 21:47 BJT

美国热股：花旗欧洲零售银行业务总部拟从伦敦搬至都柏林，股价盘初上涨

路透6月22日 - 花旗集团 正在计划将欧洲零售银行业务的总部从伦敦搬至都柏林，以降低成本和达到监管资本要求。

花旗股价周五收报56.23美元，周一盘初涨1.3%，报56.96美元。(完)

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