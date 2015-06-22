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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 21:49 BJT

美国热股：超微半导体考虑分拆公司或剥离业务，股价盘初涨1.9%

路透6月22日 - 三位知情消息人士称，芯片厂商超微半导体(AMD) 目前处于考察是否将公司一分为二或剥离一项业务的初期阶段，以期扭转公司命运，并向同行英特尔 发起挑战。

AMD股价上周五收报2.58美元，周一盘初涨1.9%，报2.63美元。(完)

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