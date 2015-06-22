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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 21:48 BJT

美国热股：高盛调降美光投资评级，美光股价盘初跌1.2%

路透6月22日 - 据theflyonthewall，摩根大通将美光(Micron Technology) 的目标股价从37美元调降33美元，高盛将美光的投资评级调降至“售出”。

美光股价上周五收报24.47美元，周一盘初跌1.2%，报24.17美元。(完)

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