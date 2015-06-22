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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 21:50 BJT

美国热股：Facebook视频广告业务改善，股价盘初涨1.16%

路透6月22日 - 周一的一份报导显示，作为大企业通过网络视频宣传产品的渠道，Facebook 正在缩小与谷歌YouTube的差距，网络视频广告是增长最快的网络广告类型。

Facebook股价上周五收报82.51美元，周一盘初涨1.16%，报83.47美元。(完)

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