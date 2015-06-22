国际油市：亚洲石脑油裂解价差回落，因需求缺乏

路透新加坡6月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至两日低点每吨86.75美元，因缺乏来自最终用户的即期需求。

上周后期，市场在LG化学和乐天化学现货需求的带动下反弹，但台塑石化的炼化装置按计划关闭也使得人气走弱。

台塑将其年产70万吨的裂解装置关闭，一直到7月中旬。

不过一些交易员期待着在维护期过后，炼化厂商对石脑油的需求复苏。

日本出光兴产已在周五将其Tokuyama炼厂的两座石脑油裂解装置中的一座重启，之前该装置自5月末关闭已进行维修。

Tokuyama炼厂有两座裂解装置，年产能分别为25.6万吨和36.7万吨，不过该公司发言人未说明关闭的是哪一座。

92号汽油较布兰特原油的裂解价差周一跌至逾三周低点每桶15.50美元，可能是因为欧洲需求走疲。

上周五裂解价差从数年高位回落，因对美国以外地区的需求维持良好的愿望落空。

在亚洲，一项招标文件显示，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil Co) 求购84万吨8-10月的汽油和燃料油，以满足国内旺盛的夏季需求。

新加坡现货市场上，PTT以每桶较新加坡现货报价升水1.88美元的价格，从维多买入5万桶船期为7月18-22日的92号汽油船货。

Sietco以每吨561美元的价格，向伊藤忠卖出2.5万吨船期为8月下半月的石脑油船货。

PDCL以每吨6美元的价格，向丸红卖出2.5万吨船期为8月上半月/10月上半月的互换价差合约。(完)

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