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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 21:39 BJT

美国股市：开高，此前欧元区财长召开了会议

路透6月22日 - 美国股市周一开高，此前欧元区财长在布鲁塞尔会议召开完毕，并称他们将再次举行会议，寻找解决希腊债务危机的办法。

道琼工业指数 涨98.59点，或0.55%，至18,114.54点，标普500指数 涨10.44点，或0.49%，报2,120.43点，Nasdaq综合股价指数 涨32.13点，或0.63%，至5,149.13点。(完)

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