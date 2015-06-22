美国各类经济指标总览--2015/6/22

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，预估为526 万户。4月经修正后为509万户，前值为504万户。 失业率(%) 5.5 (5月) 5.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加28.0 (5月) 增加22.1 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.1 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.1 (5月) +0.3 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) 持平 (4月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (5月) -0.4 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (5月) -0.2 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -0.7 (第一季修正 +2.2 (第四季终值) 值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季修正 +0.2 (第四季终值) 值) 零售销售(%) +1.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.8 (4月) 逆差505.7 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.2 (5月) -0.5 (4月) 产能利用率(%) 78.1 (5月) 78.3 (4月) 初请失业金人数(万人) 26.7 (6月13日当周 27.9 (6月6日当周) ) 联邦预算(亿美元) 赤字824 (5月) 盈余1,570 (4月) 领先指标(%) +0.7 (5月) +0.7 (4月) 个人所得(%) +0.4 (4月) 持平 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.4 (3月) 增加213.5 (3月修正值) 企业库存(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 建筑支出(%) +2.2 (4月) +0.5 (3月修正值) 消费者信心 95.4 (5月) 94.3 (4月修正值) 房屋开工(万户) 103.6 (5月) 116.5 (4月修正值) 建筑许可(万户) 127.5 (5月) 114 (4月修正值) 成屋销售(万户) 535 (5月) 509 (4月修正值) 新屋销售(万户) 51.7 (4月) 48.4 (3月修正值) 工厂订单(%) -0.4 (4月) +2.2 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (4月修正值) +5.1 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (5月) 57.8 (4月) 供应管理协会制造业指数 52.8 (5月) 51.5 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.4 (4月) +0.2 (3月修正值) 进口物价(%) +1.3 (5月) -0.2 (4月修正值) 出口物价(%) +0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) +6.7 (第一季修正 +4.2 (第四季修正值) 值) 非农业生产率(%) -3.1 (第一季修正 -2.1 (第四季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,133 (第一季) 赤字1,031 (第四季修正值)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同