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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 22:08 BJT

美国各类经济指标总览--2015/6/22

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，预估为526
万户。4月经修正后为509万户，前值为504万户。 
    
 失业率(%)                         5.5  (5月)                 5.4  (4月)
 非农业就业岗位(万)           增加28.0  (5月)            增加22.1  (4月修正值)
 平均时薪(%)                      +0.3  (5月)                +0.1  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)           +0.4  (5月)                +0.1  (4月)
 不包括食品和能源CPI(%)          ＋0.1  (5月)                +0.3  (4月)
 实质所得(%)                      -0.1  (5月)                持平  (4月)
 生产者物价指数(PPI)(%)           +0.5  (5月)                -0.4  (4月)
 不包括食品和能源PPI(%)           +0.1  (5月)                -0.2  (4月)
 国内生产总值(GDP)(%)             -0.7  (第一季修正          +2.2  (第四季终值)  
                                        值)                        
 GDP平减指数(%)                   -0.1  (第一季修正          +0.2  (第四季终值)
                                        值)                        
 零售销售(%)                      +1.2  (5月)                +0.2  (4月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)        逆差408.8  (4月)           逆差505.7  (3月修正值)
 雇佣成本(%)                      +0.7  (第一季)             +0.5  (第四季)
 工业生产(%)                      -0.2  (5月)                -0.5  (4月)
 产能利用率(%)                    78.1  (5月)                78.3  (4月)
 初请失业金人数(万人)             26.7  (6月13日当周         27.9  (6月6日当周)
                                        )                          
 联邦预算(亿美元)              赤字824  (5月)           盈余1,570  (4月)
 领先指标(%)                      +0.7  (5月)                +0.7  (4月)
 个人所得(%)                      +0.4  (4月)                持平  (3月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)         持平  (4月)                +0.2  (3月)
                                                                   
 消费者信贷(亿美元)          增加205.4  (3月)           增加213.5  (3月修正值)
 企业库存(%)                      +0.4  (4月)                +0.1  (3月)
 建筑支出(%)                      +2.2  (4月)                +0.5  (3月修正值)
 消费者信心                       95.4  (5月)                94.3  (4月修正值)
 房屋开工(万户)                  103.6  (5月)               116.5  (4月修正值)
 建筑许可(万户)                  127.5  (5月)                 114  (4月修正值)
 成屋销售(万户)                    535  (5月)                 509  (4月修正值)
 新屋销售(万户)                   51.7  (4月)                48.4  (3月修正值)
 工厂订单(%)                      -0.4  (4月)                +2.2  (3月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)            -1.0  (4月修正值)          +5.1  (3月修正值)
 供应管理协会非制造业指数         55.7  (5月)                57.8  (4月)
 供应管理协会制造业指数           52.8  (5月)                51.5  (4月)
 趸售(批发)库存(%)                +0.4  (4月)                +0.2  (3月修正值)
 进口物价(%)                      +1.3  (5月)                -0.2  (4月修正值)
 出口物价(%)                      +0.6  (5月)                -0.7  (4月修正值)
 单位劳工成本(%)                  +6.7  (第一季修正          +4.2  (第四季修正值)
                                        值)                        
 非农业生产率(%)                  -3.1  (第一季修正          -2.1  (第四季修正值)
                                        值)                        
 经常账(亿美元)              赤字1,133  (第一季)        赤字1,031  (第四季修正值)

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