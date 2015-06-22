USDA报告：6月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 06/18/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/19/2 014 初值 修正值 前值 小麦 290,275 387,387 377,847 628,451 燕麦 0 0 0 100 大麦 685 1,187 1,187 1,418 玉米 1,105,254 1,107,939 1,100,455 988,080 高粱 980 9,501 9,501 61,901 大豆 178,094 226,736 226,614 61,919 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 828,526 1,502,669 燕麦 0 100 大麦 2,670 2,630 玉米 34,876,074 36,974,073 高粱 7,426,839 3,565,688 大豆 47,589,903 42,527,725 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。