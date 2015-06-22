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货币新闻 | 2015年 6月 22日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：6月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 06/18/2015    06/11/2015    06/11/2015    06/19/2
014    
                  初值         修正值          前值
    小麦       290,275       387,387       377,847       628,451
  
    燕麦             0             0             0           100
  
    大麦         　685         1,187         1,187         1,418
  
    玉米     1,105,254     1,107,939     1,100,455       988,080
  
    高粱      　   980         9,501         9,501        61,901
  
    大豆       178,094       226,736       226,614        61,919
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦       828,526      1,502,669
    燕麦             0            100
    大麦         2,670          2,630
    玉米    34,876,074     36,974,073
    高粱     7,426,839      3,565,688
    大豆    47,589,903     42,527,725
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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