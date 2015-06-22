纽约期市：ICE原糖期货因回补空头而急升，可可期货迫近2011年高位

路透纽约/伦敦6月22日 - 原糖期货周一急升逾3%，录得两个月来最大升幅，受助于大量回补空头，此前数据显示投机者空头头寸大幅上升，而伦敦可可期货迫近上周所及的2011年高位。

咖啡期货上涨，近月罗布斯塔咖啡期货价差连续第二日收窄，在上周价差意外跳升至每吨100美元以上。

洲际交易所(ICE)原糖期货周一因回补空头而上扬，周五交易商持仓报告显示，在截至6月16日该周，投机者的净空头头寸上升至两个半月高位。

ICE－7月原糖期货 收高0.36美分，或3.2%，报每磅11.48美分。交投最活跃的10月原糖合约收涨0.39美分，或3.4%，报11.94美分，从周五触及2008年12月来最低的11.52美分反弹。

7月/10月原糖合约贴水SB-1=R走宽至0.48美分，7月合约将在月底到期。

市场焦点仍在巴西中南部甘蔗收割进度。甘蔗行业集团Unica本周将公布6月上半个月的出产数据。

8月白糖期货 收高8.90美元，或2.6%，报每吨357.50美元。8月/10月白糖合约升水大幅上升至5.80美元的合约高位，因传闻有买需。

伦敦9月可可期货 收升17英镑，或0.8%，报每吨2,153英镑，略低于周五高位2,156英镑，此为2011年3月来最高。

纽约9月可可期货 收涨21美元，或0.6%，报每吨3,281美元，周五触及9月来次月合约最高的3,299美元。

在ICE－7月阿拉比卡咖啡期货首个交割通知日，阿拉比卡咖啡期货小升。9月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.4美分，或1.8%，报每磅1.325美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收升29美元，或1.6%，报每吨1,802美元。7月/9月罗布斯塔咖啡价升水LRCN5-U5下降至50美元，远低于上周四升水116美元，当时升水大幅走宽令交易商意外。 (完)

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