纽约期市：ICE原糖期货因回补空头而急升，可可期货迫近2011年高位

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透纽约/伦敦6月22日 - 原糖期货周一急升逾3%，录得两个月来最大升幅，受助于大量回补空头，此前数据显示投机者空头头寸大幅上升，而伦敦可可期货迫近上周所及的2011年高位。
咖啡期货上涨，近月罗布斯塔咖啡期货价差连续第二日收窄，在上周价差意外跳升至每吨100美元以上。
洲际交易所(ICE)原糖期货周一因回补空头而上扬，周五交易商持仓报告显示，在截至6月16日该周，投机者的净空头头寸上升至两个半月高位。
ICE－7月原糖期货 收高0.36美分，或3.2%，报每磅11.48美分。交投最活跃的10月原糖合约收涨0.39美分，或3.4%，报11.94美分，从周五触及2008年12月来最低的11.52美分反弹。
7月/10月原糖合约贴水SB-1=R走宽至0.48美分，7月合约将在月底到期。
市场焦点仍在巴西中南部甘蔗收割进度。甘蔗行业集团Unica本周将公布6月上半个月的出产数据。
8月白糖期货 收高8.90美元，或2.6%，报每吨357.50美元。8月/10月白糖合约升水大幅上升至5.80美元的合约高位，因传闻有买需。
伦敦9月可可期货 收升17英镑，或0.8%，报每吨2,153英镑，略低于周五高位2,156英镑，此为2011年3月来最高。
纽约9月可可期货 收涨21美元，或0.6%，报每吨3,281美元，周五触及9月来次月合约最高的3,299美元。
在ICE－7月阿拉比卡咖啡期货首个交割通知日，阿拉比卡咖啡期货小升。9月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.4美分，或1.8%，报每磅1.325美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收升29美元，或1.6%，报每吨1,802美元。7月/9月罗布斯塔咖啡价升水LRCN5-U5下降至50美元，远低于上周四升水116美元，当时升水大幅走宽令交易商意外。 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-