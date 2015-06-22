全球金市：金价下滑，因股市走强和希腊可望达成债务协议

* 对希腊将达成债务协议的乐观情绪提振股市

* 美元上升0.3%

路透纽约/伦敦6月22日 - 金价周一下跌逾1%，因希腊债务磋商可能取得进展的迹象推高全球股市，限制对黄金的避险需求。

现货金 下挫最多1.5%，至每盎司1,181.90美元的日内低位，1816 GMT，现货金下滑1.3%，报每盎司1,184.01美元。

美国8月期金 收跌17.80美元，或1.5%，报每盎司1,184.10美元。

“市场一直存在一种潜意识，即希腊将达成协议。但如果希腊违约，到那时黄金将因其对冲最坏情况的传统功能被激发而上涨，”ETF Securities分析师Martin Arnold表示。

希腊提交新的改革提议以避免违约，市场寄望希腊仍可能和国际债权人达成协议，这提振全球股指上涨，降低投资者对诸如黄金和债券等避险资产的兴致。

希腊需要新的资金来偿还在6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款，否则该国将可能违约。

美元兑一篮子主要货币 攀升0.3%。

交易商表示，中国因假休市，也拖累黄金价格。

现货铂金 跌至六年新低1,053.75美元。

现货银 上涨0.8%，报每盎司16.19美元。现货钯金 跌至2013年9月来最低的每盎司688.25美元。(完)

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