全球金市：金价下滑，因股市走强和希腊可望达成债务协议

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 对希腊将达成债务协议的乐观情绪提振股市
* 美元上升0.3%
路透纽约/伦敦6月22日 - 金价周一下跌逾1%，因希腊债务磋商可能取得进展的迹象推高全球股市，限制对黄金的避险需求。
现货金 下挫最多1.5%，至每盎司1,181.90美元的日内低位，1816 GMT，现货金下滑1.3%，报每盎司1,184.01美元。
美国8月期金 收跌17.80美元，或1.5%，报每盎司1,184.10美元。
“市场一直存在一种潜意识，即希腊将达成协议。但如果希腊违约，到那时黄金将因其对冲最坏情况的传统功能被激发而上涨，”ETF Securities分析师Martin Arnold表示。
希腊提交新的改革提议以避免违约，市场寄望希腊仍可能和国际债权人达成协议，这提振全球股指上涨，降低投资者对诸如黄金和债券等避险资产的兴致。
希腊需要新的资金来偿还在6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款，否则该国将可能违约。
美元兑一篮子主要货币 攀升0.3%。
交易商表示，中国因假休市，也拖累黄金价格。
现货铂金 跌至六年新低1,053.75美元。
现货银 上涨0.8%，报每盎司16.19美元。现货钯金 跌至2013年9月来最低的每盎司688.25美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-