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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦升至5美元以上的一周高位，因技术买盘和收割缓慢

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨逾2%，至每蒲式耳5美元以上，为一周内首次，交易商说因技术性买盘和担心美国中西部收割延迟。

大型投机客仍持有大量CBOT小麦净空头头寸，令市场容易出现周期性的回补空头。

分析师预计，周一稍后美国农业部将公布美国冬麦收割完成率为21%，低于6月底正常水平31%。

美国农业部表示，最新一周检验出口小麦290,275吨，略低于分析师预期区间的低端，规模为截至1月22日该周来最小。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.01-1/4美元，升12-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为122,692口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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