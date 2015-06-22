国际油市：油价上涨，美国原油合约到期前有回补空头

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 油价扳回早盘跌幅，交易商称受助于回补空头
* 汽油期货收低逾1%，担心库存不断增加
* 关注希腊危机
路透纽约6月22日 - 原油周一扭转跌势小幅收高，美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价，盖过了担心汽油库存不断上升为油市带来的压力。
对希腊债务危机可能出现的后果的担忧起初也打压油市，抵销原油服务公司Genscape称库欣原油库存减少对油市提供的正面影响。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
布兰特原油 收高0.32美元，或0.5%，报每桶63.34美元，稍早下挫近1美元。
美国原油 收涨0.07美元，或0.1%，报每桶59.68美元，近月7月美国原油合约 收盘时到期，盘中一度下滑近0.7美元。
尽管油价反弹，但许多分析师和交易商对油市短期前景仍感到悲观。
“油市依然很偏空，特别是汽油。今日市场反弹只是因为一些紧张的个人投资者回补空头而已，”Energy Management Institute资深合作伙伴Dominick Chirichella说。
汽油期货 下滑逾1%，从上周触及的近八个月高位回落，在油市中领跌。
在截至6月12日该周，美国汽油库存意外增加近50万桶。而美国原油日产量仍保持在1970年代的高位，为大约960万桶。
“美国原油上涨的最大支持因素是成品油市场。不过，市场担心最近汽油可能生产过多，和原油市场的情况一样，”Kronenberg Capital Advisors的Matthew Perry说。
高盛在一份报告中表示，根据目前的石油钻井平台数量计算，美国原油产量在今年稍晚将可能减少，但明年可能反弹，日产量可能增加15万桶。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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