版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 05:20 BJT

加拿大股市：因希腊有望达成债务协议而上涨，金矿股走低

路透多伦多6月22日 - 加拿大主要股指周一全面上涨，因投资者对希腊为避免违约作出的最新努力感到乐观，希腊债务问题略有进展为避险的黄金蒙上阴霾，且拖累金矿股表现。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨137.36点，或0.94%，收报14,790.48点。10大股指全数收高，包括矿业股在内的材料股也勉力收高。

欧元区财长对希腊提交的新建议将可能是达成协议的基础表示审慎欢迎，缓解对希腊可能被迫退出欧元区的担忧。

现货金 下挫超过1%，希腊债务磋商的消息限制了对黄金的需求。Barrick Gold Corp 股价下跌2.3%。

金融股攀升0.8%。权重较小的信息技术股跳涨2.2%，电信股上涨近2%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐