《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月22日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.68 -0.06 -0.07 1532540
京东 34.59 -0.02 -0.06 6621598
新浪 58.30 +0.05 +0.09 939977
搜狐 65.09 -0.33 -0.50 484187
网易 144.89 -4.49 -3.01 1007133
百度 209.64 -1.23 -0.58 1988150
台湾
台湾积体电路 23.84 +0.44 +1.88 2809328
联电 2.08 +0.07 +3.48 354182
日月光 6.89 +0.37 +5.67 761285
矽品精密 7.65 +0.30 +4.08 723163
和信超媒体 0.84 +0.06 +7.61 171397
友达 4.77 +0.10 +2.14 175490
中华电信 31.51 +0.46 +1.48 29826
台湾国际航电 47.02 +0.18 +0.37 914745
香港
中国移动 65.46 +1.13 +1.76 168028
中国联通 15.82 +0.17 +1.09 167295
中国电信 60.80 +1.45 +2.44 17380
中芯国际 5.58 -0.05 -0.89 5192
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 53
(完)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-