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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.68 -0.06 -0.07 1532540

京东 34.59 -0.02 -0.06 6621598

新浪 58.30 +0.05 +0.09 939977

搜狐 65.09 -0.33 -0.50 484187

网易 144.89 -4.49 -3.01 1007133

百度 209.64 -1.23 -0.58 1988150

台湾

台湾积体电路 23.84 +0.44 +1.88 2809328

联电 2.08 +0.07 +3.48 354182

日月光 6.89 +0.37 +5.67 761285

矽品精密 7.65 +0.30 +4.08 723163

和信超媒体 0.84 +0.06 +7.61 171397

友达 4.77 +0.10 +2.14 175490

中华电信 31.51 +0.46 +1.48 29826

台湾国际航电 47.02 +0.18 +0.37 914745

香港

中国移动 65.46 +1.13 +1.76 168028

中国联通 15.82 +0.17 +1.09 167295

中国电信 60.80 +1.45 +2.44 17380

中芯国际 5.58 -0.05 -0.89 5192

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 53

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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