澳新经济指标预测--6月23日-6月30日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.3% +1.9% 6月24日(三) 暂无重要经济指标预定公布 6月25日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 42.9 40.4 出口(亿新西兰元) 42.7 41.7 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1 顺差1.23 截至5月的一年 逆差29.0 逆差26.2 6月26日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月29日当周 6月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -- -1.7% 6月30日(二) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 6月 -- 15.7% 企业活动指数 -- 32.6% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +0.6% 0130 澳洲民间部门信贷 5月 -- +0.3% 房屋信贷 -- +0.5% 6月30-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 52.30 (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-