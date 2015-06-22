美国政经：民主党重量级参议员表示，将投票支持快速通道贸易授权法案

“目前参议院审议的贸易法案版本，是正确开展贸易活动额蓝图，”Wyden在声明中称。

参议院必须就快速通道贸易法案再次投票，是因为众议院对该议案进行了修改。参议院上个月曾以62-37的投票结果通过该议案，周二的投票将最少需要60张赞成票，才能让该法案通过程序障碍并进入第二次投票。

Nelson对路透表示，他本周也将对快速通道贸易授权法案投下赞成票。

他说，可能会有一些民主党议员改投“反对”票，但预计法案还是能过关。