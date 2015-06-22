美国政经：民主党重量级参议员表示，将投票支持快速通道贸易授权法案

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
“目前参议院审议的贸易法案版本，是正确开展贸易活动额蓝图，”Wyden在声明中称。
参议院必须就快速通道贸易法案再次投票，是因为众议院对该议案进行了修改。参议院上个月曾以62-37的投票结果通过该议案，周二的投票将最少需要60张赞成票，才能让该法案通过程序障碍并进入第二次投票。
Nelson对路透表示，他本周也将对快速通道贸易授权法案投下赞成票。
他说，可能会有一些民主党议员改投“反对”票，但预计法案还是能过关。
奥巴马希望国会批准快速通道贸易授权法案，帮助他在年底前完成TPP谈判。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-