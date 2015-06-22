《全球汇市》欧元因希腊谈判进展甚微而陷入横盘，市场关注中国数据

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
随着欧元回落，美元指数 攀升至94.307，周一低点为93.807。美元兑日圆 报123.35，守住周一达0.5%的涨幅。
美元兑商品货币亦走升，新西兰元兑美元 跌至五年低点0.6860美元。
自从新西兰央行月初意外降息，且为进一步降息预留伏笔后，新西兰元即一路下滑。
“新西兰元的下跌动能显然尤其强劲，尽管空仓已然过多，且市场早已反映新西兰央行接下来一年会两度降息，”法国巴黎银行分析师在客户报告中指出。
在希腊不太可能于短期内达成最终协议的情况下，中国及日本6月制造业调查报告可望吸引市场的关注。
倘若迹象显示中国制造业活动回温，可望为商品货币提供一臂之力，同时打击市场对避险日圆的需求。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1344 1.1340 +0.04 -6.22 1.2097
美元/日圆 123.35 123.36 -0.01 +3.07 119.68
欧元/日圆 139.93 139.88 +0.04 -3.35 144.78
美元/瑞郎 0.9211 0.9212 -0.01 -7.34 0.9941
英镑/美元 1.5828 1.5822 +0.04 +1.64 1.5573
美元/加元 1.2311 1.2308 +0.02 +5.96 1.1618
澳元/美元 0.7723 0.7726 -0.04 -5.45 0.8168
新西兰元/美元 0.6866 0.6860 +0.09 -11.94 0.7797
澳元/日圆 95.260 95.300 -0.04 -2.55 97.750
新西兰元/日圆 84.690 84.620 +0.08 -9.24 93.310
英镑/日圆 195.21 195.16 +0.03 +4.74 186.38
澳元/新西兰元 1.1242 1.1248 -0.05 +7.38 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵/王丽鑫/龚芳; 审校 张若琪/张荻/徐文焰)
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