《全球汇市》欧元因希腊谈判进展甚微而陷入横盘，市场关注中国数据

随着欧元回落，美元指数 攀升至94.307，周一低点为93.807。美元兑日圆 报123.35，守住周一达0.5%的涨幅。

美元兑商品货币亦走升，新西兰元兑美元 跌至五年低点0.6860美元。

自从新西兰央行月初意外降息，且为进一步降息预留伏笔后，新西兰元即一路下滑。

“新西兰元的下跌动能显然尤其强劲，尽管空仓已然过多，且市场早已反映新西兰央行接下来一年会两度降息，”法国巴黎银行分析师在客户报告中指出。

在希腊不太可能于短期内达成最终协议的情况下，中国及日本6月制造业调查报告可望吸引市场的关注。