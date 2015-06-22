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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 07:48 BJT

英国经济：闲置劳动力储备“即将耗尽”应有助提高生产率--央行副总裁

路透伦敦6月22日 - 英国央行副总裁康利夫周一指出，该国的闲置劳动力储备即将耗尽，这应会帮助提高生产率，因企业更加重视劳动力密集程度较低的生产方式。

康利夫认可央行上个月的预估，即生产率增长乏力的状况应会在未来几年逐步改善。

但康利夫表示，若薪资增长继续加快、而生产率却未相应改善，则央行货币政策委员会(MPC)将面临更大压力，须采取行动遏制物价上涨压力。

他称，劳动力供应的“蓄水池”让经济在生产率低迷的情况下强劲增长，而不会导致通胀率攀升。

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