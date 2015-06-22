日韩经济指标预测--6月23日-6月30日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月22日当周
6月23日(二)
0135 日本制造业PMI初值 6月 -- 50.9
6月24日(三)
2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,506
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,132
6月25日(四)
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.2% -5.5%
(较上年同期) +3.4% -1.3%
2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 持平 +0.3%
全国整体CPI -- +0.6%
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.2%
东京地区整体CPI -- +0.5%
2330 日本求才求职比 5月 1.17 1.17
失业率 3.3% 3.3%
6月26日(五)
暂无重要经济数据预定发布
6月29日当周
6月28日(日)
2350 日本工业生产 5月初值 -- +1.2%
一个月预估值 -- +0.5%
两个月预估值 -- -0.5%
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.0%
6月29日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 正75
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- -1.2%
(较上年同期) -- -2.7%
服务业产出(较前月) -- +0.5%
6月30日(二)
0130 日本加班工资 5月 -- -2.3%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -12.1%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-