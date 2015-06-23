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货币新闻 | 2015年 6月 23日 星期二 08:45 BJT

美国个股：甲骨文扩大云计算服务，将与亚马逊一较高下

亚马逊的Amazon Web Services (AWS)在向客户提供云计算能力方面走在前列，微软 的Azure服务和IBM 紧随其后。

埃利森表示，甲骨文的Oracle Cloud Platform具有成本效益，将可以替代亚马逊的服务。

“我们的新档案存储服务紧咬亚马逊Glacier，但价格只是它们的十分之一。”埃利森说。亚马逊未立即回覆置评要求。

甲骨文的云服务发展迅速，据最近一季的数据推估，年营收约23亿美元。

亚马逊和微软云计算服务年营收各约63亿美元。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 龚芳/张涛)

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