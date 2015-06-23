版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月23日

* 头版头条:

--上周沪综指 创下2008年6月以来的最大单周跌幅。观察家认为，稳增长、促改革的政策红利仍将持续释放，资本市场走牛的逻辑也未发生改变，市场本身的调整更有利于夯实慢牛走势，市场无须过度恐慌。

* 其他:

--石家庄海关数据显示，今年前五个河北省钢材出口918.2万吨，同比增长52.7%。业内人士称，新兴市场及欧美国家需求增长，特别是“一带一路”国家市场潜力巨大，外贸发展前景可观。

--证监会发布通告称，发行监管部处长李志玲配偶违规买卖股票被行政开除，同时因涉嫌职务犯罪，被移送司法机关。

--中捷资源 拟非公开发行股票募资不超过81.9亿元人民币，收购江西金源95.83%股权、兴邦资源60.00%股权等，以向农牧业和森工产业等资源性行业转型。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐