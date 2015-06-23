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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:03 BJT

更新版 1-日本经济：日本将把“安倍经济学”的重心转向提高资本支出

提高薪资和资本支出是安倍经济策略成功的关键。安倍经济学希望通过鼓励企业和家庭扩大支出而不是增加储蓄，以此推动经济成长，并最终摆脱长期以来羸弱的通缩局面。

现在安倍将目光放在了提高资本支出上。过去几年资本支出一直表现迟滞，目前则显现出活力的迹象。

对处在发展前沿的信息技术(资讯科技，IT)增加投资，这种需要已变得越来越迫切。

一大批货币和财政支持政策唤醒了经济当中的需求，同时也暴露出供应瓶颈，比如劳动力短缺和生产率过低，这有可能损害到长期成长。

“由于劳动年龄人口预计暂时不会增加太多，日本如不提高生产率，增长将会受限，”这份经济成长战略报告称。“要提高生产率，加大投资是关键。”(完)

(编译 于春红/郑茵 审校 龚芳/戴素萍)

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