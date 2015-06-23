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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

**上海证券报**

--中国期货公司首单次级债花落东证期货。日前东方花旗证券主承销发行在东证期货6亿元人民币三年期次级债，票面利率6.82%。

--证监会主板发审会将于周三(24日)审核中国核工业建设股份有限公司首次公开发行(IPO)申请。该公司拟发行不超过5.25亿股，募集资金27亿元。

**证券时报**

--央行副行长潘功胜表示，央行正在研究在条件成熟的地区推出合格境内个人投资者(QDII2)，打通个人跨境投资通道。此外，还将逐步完善QFII、QDII制度，放宽投资额度和范围、扩大投资主体资格。

--中国人民大学国家发展与战略研究院报告认为，今年四季度中国经济反弹仍面临较大下行压力，2016年将探明周期调整的第二个底部，为2017年的轻度反弹打下基础。

**第一财经日报**

--招行 公布员工持股计划，三期总额不超过100亿元。其中第一期发行价为13.8元/股，股票发行数量最多4.35亿股，至多募资60亿元。

--据日本经济新闻报道，日本三菱东京UFJ银行计划周三(24日)发行面向日本国内机构投资者的3.5亿元(约70亿日元)的两年期人民币债券，为日本国内首例。

**人民日报**

--经批准首家线上线下结合的互联网消费金融公司--马上消费金融公司近日开业。该公司由重庆百货、北京秭润、阳光保险、重庆银行、浙江小商品城、物美控股六家股东组成。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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