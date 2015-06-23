《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
**上海证券报**
--中国期货公司首单次级债花落东证期货。日前东方花旗证券主承销发行在东证期货6亿元人民币三年期次级债，票面利率6.82%。
--证监会主板发审会将于周三(24日)审核中国核工业建设股份有限公司首次公开发行(IPO)申请。该公司拟发行不超过5.25亿股，募集资金27亿元。
**证券时报**
--央行副行长潘功胜表示，央行正在研究在条件成熟的地区推出合格境内个人投资者(QDII2)，打通个人跨境投资通道。此外，还将逐步完善QFII、QDII制度，放宽投资额度和范围、扩大投资主体资格。
--中国人民大学国家发展与战略研究院报告认为，今年四季度中国经济反弹仍面临较大下行压力，2016年将探明周期调整的第二个底部，为2017年的轻度反弹打下基础。
**第一财经日报**
--招行 公布员工持股计划，三期总额不超过100亿元。其中第一期发行价为13.8元/股，股票发行数量最多4.35亿股，至多募资60亿元。
--据日本经济新闻报道，日本三菱东京UFJ银行计划周三(24日)发行面向日本国内机构投资者的3.5亿元(约70亿日元)的两年期人民币债券，为日本国内首例。
**人民日报**
--经批准首家线上线下结合的互联网消费金融公司--马上消费金融公司近日开业。该公司由重庆百货、北京秭润、阳光保险、重庆银行、浙江小商品城、物美控股六家股东组成。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%