版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 07:41 BJT

标题新闻：新西兰第二季农户信心跌至九年低点，因乳品价格锐降且短期难有改善--调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐