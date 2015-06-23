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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:13 BJT

金砖国家：6月22日股汇市收盘纵览

路透6月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.31%或12.74点，报987.30点。

中国股市：因公共假期休市

中国汇市：适逢公共假期休市

香港股市：恒生指数上涨，得益于海外市场的坚挺基调。恒指跳涨1.2%至27,080.85点，录得逾一周最大单日涨幅。

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巴西股市：上涨，三个交易日来连涨两日，得益于肉类加工厂Marfrig Global Foods SA劲升近10%。指标Bovespa指数 收高0.21%，报53,863.67点。

巴西汇市：雷亚尔缩减上日的部分跌幅，雷亚尔兑美元 收报3.0799/16，上日收报3.1004/21。

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南非股市：上涨，不过金矿类股下滑。指标Top-40指数 收高0.91%，至 46,593点。大盘综合指数 涨0.74%，报52,189.32点。

南非汇市：兰特兑美元攀升至逾三周最高，因全球风险市场走高。

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印度股市：涨幅超过1.5%，为约一个半月来最大单日涨幅，银行股指数涨2.54%，为5月13日来最大单日涨幅。指标BSE指数 收高1.52%，录得5月8日最大单日涨幅。NSE指数 涨1.56%，为5月11日来最大单日涨幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.5100。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨至978.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.37%，报532.93点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.09%，报53.950卢布。卢布兑欧元 升0.19%，至61.180卢布。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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