金砖国家：6月22日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透6月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.31%或12.74点，报987.30点。
中国股市：因公共假期休市
中国汇市：适逢公共假期休市
香港股市：恒生指数上涨，得益于海外市场的坚挺基调。恒指跳涨1.2%至27,080.85点，录得逾一周最大单日涨幅。
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巴西股市：上涨，三个交易日来连涨两日，得益于肉类加工厂Marfrig Global Foods SA劲升近10%。指标Bovespa指数 收高0.21%，报53,863.67点。
巴西汇市：雷亚尔缩减上日的部分跌幅，雷亚尔兑美元 收报3.0799/16，上日收报3.1004/21。
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南非股市：上涨，不过金矿类股下滑。指标Top-40指数 收高0.91%，至 46,593点。大盘综合指数 涨0.74%，报52,189.32点。
南非汇市：兰特兑美元攀升至逾三周最高，因全球风险市场走高。
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印度股市：涨幅超过1.5%，为约一个半月来最大单日涨幅，银行股指数涨2.54%，为5月13日来最大单日涨幅。指标BSE指数 收高1.52%，录得5月8日最大单日涨幅。NSE指数 涨1.56%，为5月11日来最大单日涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.5100。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨至978.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.37%，报532.93点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.09%，报53.950卢布。卢布兑欧元 升0.19%，至61.180卢布。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%