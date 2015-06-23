欧洲经济指标预测--6月23日-6月30日****

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月23日(二) 0645 法国企业景气指数 6月 正103 正103 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 49.5 49.4 服务业PMI 52.6 52.8 综合PMI -- 52.0 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.3 51.1 服务业PMI 53.0 53.0 综合PMI -- 52.6 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.2 52.2 服务业PMI 53.6 53.8 综合PMI 53.5 53.6 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 4月 -- -0.30% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.70% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 4月 -- +1.30% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- +0.90% 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 4月 -- -0.10% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -0.20% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正1 负5 6月24日(三) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.60% +0.6% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 5月 -- 正1.25 0800 德国IFO企业景气判断指数 6月 108.1 108.5 现况指数 114.1 114.3 预期指数 102.5 103.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差25.9 6月25日(四) 0800 德国Gfk消费者信心指数 7月 正10.2 正10.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正51 6月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.6% (较上年同期) -0.4% -0.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 93 93 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.4% +5.3% 民间贷款 +0.4% 持平 M3三个月移动平均年增长率 -- +4.7% 0800 意大利企业信心指数 6月 103.8 103.5 0800 意大利消费者信心指数 6月 105.7 105.7 6月29日当周 6月28日-7月6日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.6% 6月29日-7月2日 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- +1.7% (较上年同期) -- +1.0% 6月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加11.73 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.35 抵押贷款批准件数(千件) -- 68.076 M4货供额(较前月) -- +0.4% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 正0.28 经济景气指数 -- 正103.8 工业景气指数 -- 负3.0 服务业景气指数 -- 正7.8 消费者信心指数 -- 负5.5 消费者通胀预期指数 -- 正3.6 生产者通胀预期指数 -- 负0.5 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 正1 6月30日(二) 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -- +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.4% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 -- 93.1 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 -- 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 276.2 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0800 意大利失业率 5月 -- 12.4% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- +1.7% (较上年同期) -- +3.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 -- +0.3% 0900 欧元区失业率 5月 -- 11.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.3%(完)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1