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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 08:44 BJT

****欧洲经济指标预测--6月23日-6月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    6月22日当周
        
    6月23日(二)
    0645 法国企业景气指数                              6月      正103      正103
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值       49.5       49.4
                   服务业PMI                                     52.6       52.8
                   综合PMI                                         --       52.0
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值       51.3       51.1
                   服务业PMI                                     53.0       53.0
                   综合PMI                                         --       52.6
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值       52.2       52.2
                     服务业PMI                                   53.6       53.8
                     综合PMI                                     53.5       53.6
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            4月         --     -0.30%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.70%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            4月         --     +1.30%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     +0.90%
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            4月         --     -0.10%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     -0.20%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               6月       正1        负5 
    
    6月24日(三)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值      +0.60%     +0.6%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     5月         --     正1.25
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       6月      108.1      108.5
                    现况指数                                    114.1      114.3
                    预期指数                                    102.5      103.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        5月         --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +1.2%
    0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)            5月         --   顺差25.9 
    
    6月25日(四)
    0800 德国Gfk消费者信心指数                         7月      正10.2     正10.2
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 6月         --       正51
    
    6月26日(五)
    0600 德国进口物价(较前月)                          5月      +0.1%      +0.6%
                     (较上年同期)                               -0.4%      -0.6% 
    0645 法国消费者信心指数                            6月         93         93  
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    5月      +5.4%      +5.3%
                  民间贷款                                      +0.4%       持平
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.7%
    0800 意大利企业信心指数                            6月      103.8      103.5
    0800 意大利消费者信心指数                          6月      105.7      105.7

    
    6月29日当周
    
    6月28日-7月6日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    6月         --      +0.3%
                           (较上年同期)                            --      +4.6%
    6月29日-7月2日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      5月         --      +1.7%
                     (较上年同期)                                  --      +1.0%
    
    6月29日(一)
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        5月         --  增加11.73
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                              --  增加17.35
             抵押贷款批准件数(千件)                                --     68.076
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.4%
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月初值       --      +0.1%     
                            (较上年同期)                           --      +0.7% 
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      --      +0.1%
                                 (较上年同期)                      --      +0.7%
    0900 欧元区企业景气指数                            6月         --     正0.28
                经济景气指数                                       --    正103.8
                工业景气指数                                       --      负3.0
                服务业景气指数                                     --      正7.8
                消费者信心指数                                     --      负5.5
                消费者通胀预期指数                                 --      正3.6
                生产者通胀预期指数                                 --      负0.5
    2305 英国GfK消费者信心指数                         6月         --        正1
    
    6月30日(二)
    0645 法国消费者支出(较前月)                        5月         --      +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月         --      -0.4%
    0700 瑞士KOF领先指标                               6月         --       93.1
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              6月         --    减少0.6
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      276.2
             经季节调整失业率                                      --       6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      278.6
    0800 意大利失业率                                  5月         --      12.4%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季         --      +0.3%
                              (较上年同期)                         --      +2.4%
    0830 英国企业投资(较前季)                       第一季         --      +1.7%
                      (较上年同期)                                 --      +3.7%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           6月初值       --      +0.1%
                                  (较上年同期)                     --      +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月初值       --      +0.2%
                                  (较上年同期)                     --      +0.2%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      6月初值       --      +0.3%
    0900 欧元区失业率                                  5月         --      11.1%  
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月         --      -0.1%
                               (较上年同期)                        --      -2.3%(完)

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