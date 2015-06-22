中国新股：国泰君安IPO冻结资金2.35万亿元，创A股新股逾七年新高

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海6月23日 - 中国大盘新股国泰君安证券股份有限公司公布新股发行进展，其网上网下共冻结资金2.35万亿元人民币，超过稍早的中国核电 （1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。
根据上周六公司公告，国泰君安网上申购股数为678.12亿股，以每股发行价19.71元计，共冻结资金13,365.67亿元；网下申购冻结资金为10,099.03亿元。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.57421370%。
2008年2月中国铁建 24.5亿A股IPO时，网上网下共冻结资金31,264.97亿元。目前单个新股冻结资金的最大规模是2007年11月中国中铁A股 发行时创下的33,835.06亿元。
国泰君安此次确定其发行15.25亿股，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行 A股IPO以来的最高募资纪录。（完）
欲了解详情，请点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-