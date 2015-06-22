中国新股：国泰君安IPO冻结资金2.35万亿元，创A股新股逾七年新高

路透上海6月23日 - 中国大盘新股国泰君安证券股份有限公司公布新股发行进展，其网上网下共冻结资金2.35万亿元人民币，超过稍早的中国核电 （1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

根据上周六公司公告，国泰君安网上申购股数为678.12亿股，以每股发行价19.71元计，共冻结资金13,365.67亿元；网下申购冻结资金为10,099.03亿元。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.57421370%。

2008年2月中国铁建 24.5亿A股IPO时，网上网下共冻结资金31,264.97亿元。目前单个新股冻结资金的最大规模是2007年11月中国中铁A股 发行时创下的33,835.06亿元。

国泰君安此次确定其发行15.25亿股，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行 A股IPO以来的最高募资纪录。（完）

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