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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:15 BJT

《中国重要政经日程》--6月23日

==========================今日重要政经日程==========================

6/23（周二）

--第七轮中美战略与经济对话在美国华盛顿举行（至24日）。

*--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，请中共中央宣传部副部长王世明，阅兵领导小组办公室副主任曲睿介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动总体安排等方面情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

6/25（周四）

--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。

--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。

6/26（周五）

--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。

--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。

*7/9（周四）

--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)

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