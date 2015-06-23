《中国重要政经日程》--6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
==========================今日重要政经日程==========================
6/23（周二）
--第七轮中美战略与经济对话在美国华盛顿举行（至24日）。
*--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，请中共中央宣传部副部长王世明，阅兵领导小组办公室副主任曲睿介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动总体安排等方面情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
6/25（周四）
--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。
--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。
6/26（周五）
--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。
--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。
*7/9（周四）
--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%