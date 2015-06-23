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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从基准线反弹至转换线

2337GMT

* 美元/日圆昨日从122.56低点反弹至123.42

* 今日从日线云区基准线反弹至转换线，即从122.84升至123.47

* 两条线之间的距离缩窄，最终将打破交投区间

* 123.40开始有卖单，123.50上方有一些停止单，123.00下方有买单，122.80下方有停止单

* 122.45-50下方有更多停止单

* 今日的选择权到期不是主要影响因素，附近只有小规模选择权到期(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 龚芳)

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