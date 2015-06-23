中港个股：中行称米兰分行被意司法机关要求配合调查，尚未收到起诉文件

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海6月23日 - 针对意大利检方指控中国银行 米兰分行存在走私货币等的报导，中国银行 周二刊登澄清公告称，该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。
公告称，目前，该行没有收到意大利司法机构有关上述合规性调查的任何正式起诉的文件。中行将关注相关司法程序的进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。
路透上周六报导称，意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行米兰分支以及297名个人，指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。据路透周六看到的检方正式申请审讯文件，缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。
中国银行公告称，该行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面，不断完善反洗钱管理和防控制度，积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。
周一中国银行H股收报5.24港元，A股因公众假期未交易。 （完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%