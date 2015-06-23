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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:30 BJT

日本个股：高田或将获利凌驾于安全之上--参议院报告

“我们看到的证据越多，制造商漠不关心的恼人现象就越明显。”佛罗里达州民主党参议员Bill Nelson在一份声明中称。

高田表示，这份报告“有很多不准确的地方”，委员会检视那份电邮时断章取义，且解读的方式会“产生与实际不符的印象”。

“电邮提到的全球安全查核指的是员工对烟火材料的安全处理，而非如报告暗示，和产品品质或安全有关。”高田表示。

该委员会一名共和党发言人拒绝对该报告置评。发布报告的民主党议员在该委员会占少数席位，而共和党议员占多数。(完) (编译 龚芳/张若琪 审校 王丽鑫)

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