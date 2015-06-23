版本:
中国
货币新闻 | 2015年 6月 23日 星期二 08:34 BJT

国际油市：美国原油期货跌向每桶60美元，供应过剩忧虑重燃

根据一项路透调查，上周美国商业原油库存平均料减少180万桶至4.66亿桶。

伊朗外长扎里夫周一称，若各方有达成协议的政治意愿，该国和六大国很可能在6月30日的期限前或是稍晚几天，就伊朗核计划达成协议。

库德武装一发言人周一表示，从伊斯兰国(IS)激进份子手中夺取叙利亚Raqqa省一处军事基地。

欧盟一名官员周一称，欧盟已将对俄罗斯的经济制裁延长至2016年1月底。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/张若琪 审校 龚芳/张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐