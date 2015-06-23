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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:28 BJT

台湾金融：富邦金以61.2亿台币认购韩国现代人寿增资股，取得48%股权

路透台北6月23日 - 台湾大型民营金控公司--富邦金控 周一稍晚公布，临时董事会已通过金控子公司富邦人寿，全数认购韩国现代人寿增资发行普通股共61.2亿台币，并取得48%股权及五席董事席次。

富邦金本次以每股5,945韩元，认购3,700万9,000股现代人寿的增资股。目前韩国现代汽车集团持有持有现代人寿达50%股权、六席董事，富邦人寿将成为韩国现代汽车集团之策略合作伙伴。不过，富邦金表示，此案仍待台、韩双方主管机关核准后方可完成。

富邦金表示，富邦人寿在2011年成立越南子公司，今年3月获准申设香港寿险子公司，积极布局亚洲市场。目前亚洲而言，韩国的保费规模名列亚洲第三大寿险市场，市场发展潜能可期。

韩国现代人寿保险(Hyundai Life Insurance)成立于1989年，在2012年韩国第二大集团现代汽车集团入主后更名现代人寿，为现代汽车集团旗下子公司。现代人寿去年全年保费收入逾1兆韩元，今年第一季保费收入逾2,641亿韩元，较去年同期大幅成长44%。

富邦金控副董事长蔡明兴指出，富邦人寿入股现代人寿后，除可扩展海外业务之外，富邦也将与现代汽车集团建立长期合作关系，包括在中国与其他市场扩大金融服务的合作，并在双方集团下成立合资企业以及强化富邦在当地的信用卡业务。

富邦金积极扩展海外业务，3月间也以每股17欧元取得荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd DLL.AS 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。(完) (记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯)

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