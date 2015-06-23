台湾金融：富邦金以61.2亿台币认购韩国现代人寿增资股，取得48%股权

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透台北6月23日 - 台湾大型民营金控公司--富邦金控 周一稍晚公布，临时董事会已通过金控子公司富邦人寿，全数认购韩国现代人寿增资发行普通股共61.2亿台币，并取得48%股权及五席董事席次。
富邦金本次以每股5,945韩元，认购3,700万9,000股现代人寿的增资股。目前韩国现代汽车集团持有持有现代人寿达50%股权、六席董事，富邦人寿将成为韩国现代汽车集团之策略合作伙伴。不过，富邦金表示，此案仍待台、韩双方主管机关核准后方可完成。
富邦金表示，富邦人寿在2011年成立越南子公司，今年3月获准申设香港寿险子公司，积极布局亚洲市场。目前亚洲而言，韩国的保费规模名列亚洲第三大寿险市场，市场发展潜能可期。
韩国现代人寿保险(Hyundai Life Insurance)成立于1989年，在2012年韩国第二大集团现代汽车集团入主后更名现代人寿，为现代汽车集团旗下子公司。现代人寿去年全年保费收入逾1兆韩元，今年第一季保费收入逾2,641亿韩元，较去年同期大幅成长44%。
富邦金控副董事长蔡明兴指出，富邦人寿入股现代人寿后，除可扩展海外业务之外，富邦也将与现代汽车集团建立长期合作关系，包括在中国与其他市场扩大金融服务的合作，并在双方集团下成立合资企业以及强化富邦在当地的信用卡业务。
富邦金积极扩展海外业务，3月间也以每股17欧元取得荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd DLL.AS 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。(完) (记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%