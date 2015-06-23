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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:32 BJT

中国证券：证监会发行监管部处长李志玲被开除，因其配偶违规买卖股票

路透上海6月23日 - 中国证监会上周六公告称，证监会发行监管部处长李志玲配偶违规买卖股票，根据相关规定，证监会决定对李志玲作出行政开除处分。同时，因涉嫌职务犯罪，李志玲已被移送司法机关。 　　证监会表示，将进一步严肃工作纪律，从严管理、从严要求，对违纪违法行为，发现一起，查处一起，绝不手软。

根据证监会网站，发行监管部主要职责为，拟订在境内发行股票并上市的规则、实施细则，以及发行可转换公司债券的规则、实施细则；审核在境内首次公开发行股票的申请文件并监管其发行上市活动；审核上市公司在境内发行股票、可转换公司债券的申请文件并监管其发行上市活动等。 (完) (发稿 吕雯瑾／林琦；; 审校 杨淑祯)

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