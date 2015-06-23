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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:30 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月23日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

6/23 深 恒锋工具 300488 1,563 20.11 19.30 国信证券 6/26

6/23 深 光力科技 300480 2,300 7.28 22.99 光大证券 6/26

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

　-- 深 众兴菌业 002772 3,725 13.00 22.98 中金公司

-- 深 康弘药业 002773 4,560 13.62 22.98 中银国际

-- 深 赛升药业 300485 3,000 38.46 22.99 信达证券

-- 深 文科园林 002775 3,000 16.93 22.98 中德证券

-- 深 普 路 通 002769 1,850 28.49 19.64 华英证券

-- 深 沃施股份 300483 1,550 11.39 22.99 华西证券

-- 深 真 视 通 002771 2,000 12.78 22.98 民生证券

-- 深 国恩股份 002768 2,000 17.47 22.99 安信证券

-- 深 柏 堡 龙 002776 2,622 23.29 22.98 国信证券

-- 沪 国泰君安 601211 152,500 19.71 22.99 银河证券

平安证券

华融证券

华泰联合

西南证券

-- 沪 四通股份 603838 3,334 7.73 22.96 广发证券

-- 沪 口 子 窖 603589 6,000 16.00 22.98 华林证券

-- 沪 万林股份 603117 6,000 5.93 22.98 安信证券

-- 沪 红 蜻 蜓 603116 5,880 17.70 22.94 国泰君安

-- 深 东杰智能 300486 3,472 8.94 22.96 中信证券

-- 深 万孚生物 300482 2,200 16.00 18.56 广发证券

-- 深 科迪乳业 002770 6,840 6.85 20.81 中原证券

-- 深 蓝晓科技 300487 2,000 14.83 20.32 平安证券

-- 深 濮阳惠成 300481 2,000 9.13 22.95 中原证券

-- 深 中飞股份 300489 1,135 17.56 22.97 东北证券

-- 沪 金 诚 信 732979 　 9,500 17.19 22.98 中信证券

-- 沪 恒通股份 732223 3,000 8.31 22.97 国信证券

-- 沪 天成自控 732085 2,500 7.27 22.98 东方花旗

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)

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