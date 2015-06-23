《中国已公布新股发行上市日程表》--6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/23 深 恒锋工具 300488 1,563 20.11 19.30 国信证券 6/26
6/23 深 光力科技 300480 2,300 7.28 22.99 光大证券 6/26
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 众兴菌业 002772 3,725 13.00 22.98 中金公司
-- 深 康弘药业 002773 4,560 13.62 22.98 中银国际
-- 深 赛升药业 300485 3,000 38.46 22.99 信达证券
-- 深 文科园林 002775 3,000 16.93 22.98 中德证券
-- 深 普 路 通 002769 1,850 28.49 19.64 华英证券
-- 深 沃施股份 300483 1,550 11.39 22.99 华西证券
-- 深 真 视 通 002771 2,000 12.78 22.98 民生证券
-- 深 国恩股份 002768 2,000 17.47 22.99 安信证券
-- 深 柏 堡 龙 002776 2,622 23.29 22.98 国信证券
-- 沪 国泰君安 601211 152,500 19.71 22.99 银河证券
平安证券
华融证券
华泰联合
西南证券
-- 沪 四通股份 603838 3,334 7.73 22.96 广发证券
-- 沪 口 子 窖 603589 6,000 16.00 22.98 华林证券
-- 沪 万林股份 603117 6,000 5.93 22.98 安信证券
-- 沪 红 蜻 蜓 603116 5,880 17.70 22.94 国泰君安
-- 深 东杰智能 300486 3,472 8.94 22.96 中信证券
-- 深 万孚生物 300482 2,200 16.00 18.56 广发证券
-- 深 科迪乳业 002770 6,840 6.85 20.81 中原证券
-- 深 蓝晓科技 300487 2,000 14.83 20.32 平安证券
-- 深 濮阳惠成 300481 2,000 9.13 22.95 中原证券
-- 深 中飞股份 300489 1,135 17.56 22.97 东北证券
-- 沪 金 诚 信 732979 9,500 17.19 22.98 中信证券
-- 沪 恒通股份 732223 3,000 8.31 22.97 国信证券
-- 沪 天成自控 732085 2,500 7.27 22.98 东方花旗
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%