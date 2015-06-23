版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:28 BJT

全球金市：金价承压，希腊危机有望达成协议且股市上涨抑制需求

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长
表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希
腊违约。 
    
    美股周一强劲上扬，Nasdaq综合指数收在纪录高位。 
    
    美国周一公布强劲的经济数据，也加剧金价压力，因投资者担心这可
能促使美联储很快加息。
    
    美国5月成屋销售急升至五年半高位，受助于首次购买者入市，这是
楼市和总体经济活动在第二季累积动能的最新迹象。 
    
    与此同时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust<GLD
>持仓量增加0.51%至705.48吨，为5月26日以来首次增加。但该基金总资
产仍接近2008年9月以来低位。
    
    南美黄金生产商和工会之间的薪资谈判周一开始，双方分歧严重，为
该行业将出现持久争议埋下伏笔。(完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张荻/李爽  审校 张涛/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐