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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报6月23日

**头版头条**

--希债谈判有突破性进展，希债息急跌，银行信贷风险创两年来最大跌幅，带动希股狂飈9%，连同企业并购消息，惠及欧美等环球股市大升。

**其他**

--上半年快将完结，深港通尚未有明确细节，港交所 行政总裁李小加昨出席集团上市15周年酒会时回应："没有新变化、没有新的不确定性。"交易所仍预期7月完成系统准备，在监管机构公布后3、4个月后正式开通。

--恒大地产 携手腾讯 「买壳」，入主业务分散及仍处亏损的马斯葛 。然而，交易涉发行逾千亿股新股，马斯葛的市值已转眼暴升至453亿港元。

--本周9只新股大混战，但大市成交缩减，以及港股走势反覆，市场较难预测反应，但认为规模较大的新股较易受大市气氛影响，规模较小的新股相对易跑出，而且要留意券商影子股受压情况。

--半年结渐近，港银加人民币定期存款息率亦趋多，昨再有3间业界加息，最新加入战团包括信银国际，该行更两招齐发，既把3个月存息上调0.27厘，新息率至3厘。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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