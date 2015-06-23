版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:38 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月23日

路透香港6月23日 - 
 路透香港6月23日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.751港元      )
                                                                                                                                             
 美股道琼工业指数周一收高103.83,或0.58%,报18119.78点.因Nasdaq指数收在纪录高位，因对希                                                        
 腊与债权人达成协议，避免债务违约的希望增强。                                                                          
                                                                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                        
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                           
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                       
 中海油                       143.220    1.06      13665            11.101       0.19                                                        
 中国铝业                      12.980   -1.74      53471             4.024       0.86                                                        
 中国移动                      65.460    1.76     168028           101.476      -0.02                                                        
 中国人寿                      22.320    2.76      96681            34.600       0.58                                                        
 中石油                       112.930    1.06      21962             8.753       0.27                                                        
 中石化                        84.960    1.36      23749             6.585      -0.22                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   47.330    1.20    1501423            73.371      -0.11                                                        
 中电信                        60.800    2.44      17380             4.713       0.27                                                        
 中国联通                      15.820    1.09     167295            12.262       0.84                                                        
 兖州煤业                       8.370    0.84       8255             6.488      -0.34                                                        
 华能国际                      52.460    0.27      15699            10.165       0.25                                                        
 南方航空                      57.920    2.28      17475             8.979      -0.13                                                        
 东方航空                      42.760    0.47       6068             6.629       0.13                                                        
 中芯国际                       5.580   -0.89       5192             0.865      -0.57                                                        
 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐