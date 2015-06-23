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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:43 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月23日-6月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

日期 时间 国家 规模 发行细节 6/23 日本 提高流动性标售 6/23 西班牙 标售三个月及九个月期国库券 6/23 美国 发售两年期公债 6/24 美国 发售两年期浮动利率债券 6/24 美国 发售五年期公债 6/25 美国 发售七年期公债 6/25 日本 标售三个月期贴现国库券 6/25 日本 标售两年期公债 6/25 意大利 标售BTP债券 6/26 意大利 标售零息债券/国库券 6/29 德国 15亿欧元 标售国库券 6/29 1350 法国 标售国库券(BTF) 6/30 意大利 标售中长期债券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 于春红)

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