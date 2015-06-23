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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:43 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元能否站上1.5880,是开启上涨走势的关键

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    * 英镑兑美元盘初下滑0.3%，美元方面则受到乐观房屋数据以及美债
收益率跳涨的提振。
    * 尽管希腊谈判摇摆不定，英首相卡梅伦藉本周欧盟峰会之机要推动
英国与欧盟关系的会谈。
    * 英国央行副总裁康利夫周一指出，该国的闲置劳动力储备即将耗尽
，这应会帮助提高生产率。 
    * 英镑能否站上1.5880，对下一步走势至关重要。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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