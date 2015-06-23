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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:48 BJT

金属期市：伦铜从三个月低点小幅攀升，但后市看跌

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

美国5月成屋销售急升至五年半高位，受助于首次购买者入市，这是楼市和总体经济活动在第二季累积动能的最新迹象。

中国褐皮书(China Beige Book,CBB)公布的一项民间调查显示，中国经济在第二季全面反弹，这印证了官方关于经济形势好转的说法。

国际铜业研究组织(ICSG)最新月报称，全球精炼铜市场3月供应过剩6,000吨，2月为过剩126,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张若琪 审校 王丽鑫/于春红)

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