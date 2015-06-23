版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:47 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗上周率团出席〞国际证券管理机构组织〞年会，曾铭宗表示，此行除了与各地证券监理官交换意见，确认金融创新趋势、亚洲盃发展方向，也成功与阿曼签订协助中小企业平台建置之顾问契约，另外，人民币合作机会金管会也会研议。

--第2季中龙、台电、鸿海 、中油等逾400亿台币的公司债顺利定价，利率水准符合市场预期，有利下半公司债标售，券商主管表示，今年来供给面偏少，如果五年期以下短券供给面没有发生大变化，公司债利率短期不易大幅反弹，对下半年等待定价总量逾900亿台币的公司发债前景看好。

--经济部投审会公布最新统计，今年前5月，侨外以及对外投资统计，外资来台投资金额较去年同期增加14.29%，但陆资来台却因台湾总统大选前，部分具公营背景的陆企观望气氛浓厚，使得前5月陆资来台投资金额较去年同期衰退6成7。

*经济日报：

--两岸金融三会最快第3季在台北举行，大陆证监会、银监会及保监会主席将分别率团来台，金融业者期盼大陆能带来1,000亿人民币RQFII(人民币境外合格机构投资者)等金融大礼，增添商机。

--经济部长邓振中表示，台北101大楼是首家绿电认购逾百万度的企业，并成功带动绿电认购潮流，今年全台绿电认购量已跃上1.19亿度，为去年全年认购量的27倍。

--金管会将研议开放人民币计价的境外基金，让台湾的人民币商品更加多元化，台湾内部投资境外基金的规模相当大，一旦开放，可望形成另一股销售热潮，也可替银行等销售机构带进更多商机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐