《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
*工商时报：
--金管会主委曾铭宗上周率团出席〞国际证券管理机构组织〞年会，曾铭宗表示，此行除了与各地证券监理官交换意见，确认金融创新趋势、亚洲盃发展方向，也成功与阿曼签订协助中小企业平台建置之顾问契约，另外，人民币合作机会金管会也会研议。
--第2季中龙、台电、鸿海 、中油等逾400亿台币的公司债顺利定价，利率水准符合市场预期，有利下半公司债标售，券商主管表示，今年来供给面偏少，如果五年期以下短券供给面没有发生大变化，公司债利率短期不易大幅反弹，对下半年等待定价总量逾900亿台币的公司发债前景看好。
--经济部投审会公布最新统计，今年前5月，侨外以及对外投资统计，外资来台投资金额较去年同期增加14.29%，但陆资来台却因台湾总统大选前，部分具公营背景的陆企观望气氛浓厚，使得前5月陆资来台投资金额较去年同期衰退6成7。
*经济日报：
--两岸金融三会最快第3季在台北举行，大陆证监会、银监会及保监会主席将分别率团来台，金融业者期盼大陆能带来1,000亿人民币RQFII(人民币境外合格机构投资者)等金融大礼，增添商机。
--经济部长邓振中表示，台北101大楼是首家绿电认购逾百万度的企业，并成功带动绿电认购潮流，今年全台绿电认购量已跃上1.19亿度，为去年全年认购量的27倍。
--金管会将研议开放人民币计价的境外基金，让台湾的人民币商品更加多元化，台湾内部投资境外基金的规模相当大，一旦开放，可望形成另一股销售热潮，也可替银行等销售机构带进更多商机。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%